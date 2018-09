Scuola: Rossi, continuare su strada che è di qualità

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - "L'auspicio è di continuare su una strada che è molto positiva. È una strada di grande qualità, lo dicono tutti gli indicatori. Le nostre scuole dell'infanzia sono ai massimi livelli per investimenti in formazione, sono ai massimi livelli anche per qualità degli ambienti". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, nella giornata di riapertura delle scuole dell'infanzia in provincia.

"Questa è stata anche una legislatura- ha aggiunto - in cui c'è stato anche grande impegno nel garantire lavoro più stabile alle nostre maestre: nelle scuole dell'infanzia sono circa 250, forse di più, le maestre che oggi possono lavorare ora in maniera stabile. Prima avevano un contratto precario. E anche molto personale dei Comuni, ausiliari, cuochi, hanno raggiunto l'agognato traguardo di un lavoro stabile e definitivo".

Per i bambini che non sono stati vaccinati, "consiglierei nuovamente ai genitori di tenere a casa bambini finché il governo, che ha promesso loro di cambiare le regole, non lo farà" ha dichiarato. (ANSA).