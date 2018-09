Lavanderia Bolognini a Servizi Italia

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - Servizi Italia comunica la sottoscrizione di un pre-accordo per l'acquisizione di un ramo d'azienda della lavanderia Bolognini di Bressanone, distrutta lo scorso maggio da un rogo. L'operazione, di un valore di 4 milioni di euro, prevede tra l'altro la salvaguardia dei posti di lavoro che però saranno spostati ad Arco, in Trentino. Enea Righi, ad di Servizi Italia, sottolinea che l'azienda resta così localizzata in regione e che "lo storico marchio e l'affidabilità di Barbara Bolognini entreranno a far parte del gruppo, essendo sinonimo di qualità, fiducia e puntualità dei servizi". Righi ricorda inoltre come "la famiglia Bolognini si sia adoperata in tutti i modi per superare questo momento critico". A Servizi Italia passeranno, oltre i dipendenti, il portafoglio clienti, i debiti verso i dipendenti, la biancheria e altri materiali e mezzi utilizzati dalla società, come infine il marchio Bolognini.