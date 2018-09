Giudiceandrea, studiate lingue e tecnica

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - Studiate lingue e materie tecniche! E' l'appello lanciato agli studenti in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico dal presidente di Assoimpenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea.

"Le vostre scuole - scrive in una lettera aperta - garantiscono una formazione eccellente. I vostri insegnanti sono qualificati e conoscono bene la responsabilità che hanno nei vostri confronti". "Vi invitiamo - prosegue - a non sprecare la straordinaria possibilità di imparare due o, meglio, tre lingue.

E vi invitiamo, in particolare per chi nei prossimi anni dovrà scegliere il proprio indirizzo di studio, di valutare un percorso di formazione di tipo tecnico-pratico". Giudiceandrea ricorda che "nelle nostre imprese c'è grande richiesta di ingegneri, informatici, operai specializzati, addetti agli impianti, tecnici esperti - abbiamo bisogno di voi! Vale per i ragazzi e vale soprattutto per le ragazze: riscoprite il fascino della tecnica, è una scelta vincente per il vostro futuro".