Elezioni: Trentino, Alleanza democratica e popolare

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - "Oggi nasce l'Alleanza Democratica e Popolare per l'Autonomia, progetto politico caratterizzato dal patrimonio della cultura di governo, eredità preziosa di alcune tra le forze politiche che la sostengono, e dalla volontà di costruire un futuro d'innovazione e di cambiamento, anche grazie all'apporto di nuovi soggetti politici". Così Pd del Trentino, Futura 2018, Upt, Psi.

"Vogliamo dare vita - spiegano - a un nuovo patto con la comunità trentina che garantisca qualità di vita, crescente benessere sociale, prospettive di lavoro e di sviluppo per tutti, riconoscendo e accogliendo i nuovi bisogni di protezione e di sostegno delle persone e delle famiglie. Quest'Alleanza è aperta a ulteriori contributi e alla partecipazione propositiva di chi vorrà condividere questo progetto, che si apre alle istanze della territorialità e del civismo, nel rispetto delle identità e delle storie di ciascuno. Il 5 settembre, nella Giornata dell'Autonomia, l'Alleanza si riunirà per designare il proprio candidato presidente".(ANSA).