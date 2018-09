Donna morta a Bolzano, è stato incidente

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - E' stato, con ogni probabilità, un incidente domestico a causare la caduta di una bolzanina, trovata ieri morta nel cortile del suo condominio in via Firenze. La procura di Bolzano precisa in una nota che dai primi accertamenti svolti dalla squadra mobile della questura di Bolzano è emerso che la donna sarebbe caduta dal terzo piano e non sono stati rinvenuti segni di colluttazione o di difesa sul corpo della donna. L'autopsia verrà effettuata mercoledì.