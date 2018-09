Arriva treno diretto Bolzano-Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - Con l'orario invernale del 2019 sarà introdotto il treno diretto da Bolzano a Vienna, da molti anni chiesto e atteso dagli altoatesini. La Provincia di Bolzano - annuncia il Dolomiten - sostiene l'iniziativa delle ferrovie austriache Öbb con un milione di euro all'anno. "In questo modo - dice al giornale il governatore Arno Kompatscher - si avvicinano l'Alto Adige e Vienna".

Il viaggio del Raijet, che può raggiungere 230 km/h, durerà 6,5 ore. Il treno diretto a Vienna partirà da Bolzano alle ore 8.10, quello di ritorno invece alle 15.30 nella capitale austriaca. Fermerà - con ogni probabilità - nelle stazioni di St. Pölten, Linz, Salisburgo, Innsbruck, come anche in Alto Adige al Brennero, a Vipiteno, a Fortezza e a Bressanone. Il servizio, in caso di successo, potrebbe essere ampliato.