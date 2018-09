Incidenti sull'A22, code e traffico bloccato

(ANSA) - BOLZANO, 2 SET - Circolazione difficoltosa sull'autostrada A22 del Brennero in Alto Adige tra Bressanone e Vipiteno, in nord, e tra Bressanone e Chiusa, in direzione sud.

In nord la causa è un incidente avvenuto poco prima delle 10, in cui due persone risultano lievemente ferite. Si sono formate delle code, che oltre un'ora dopo arrivano a 4 chilometri.

Per la direzione sud invece la causa risulta un incendio di un veicolo, che ha provocato il blocco del traffico poco dopo le 10, con la formazione di code, che un'ora dopo arrivano a 6 chilometri. (ANSA).