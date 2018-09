Giornata della mobilità dell'Euregio il 5 settembre

(ANSA) - TRENTO, 2 SET - Il 5 settembre, in occasione della Giornata dell'autonomia, con l'abbonamento al trasporto pubblico locale e l'EuregioFamilyPass si viaggia gratis nell'intero territorio dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Su tutti i bus urbani ed extraurbani, tutti i treni ad eccezione dei convogli a lunga percorrenza come Frecciargento, Italo, Railjet, Eurocity e Intercity, e ancora le funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza, il trenino del Renon, la funicolare della Mendola, la Funivia Trento-Sardagna basterà essere in possesso di uno degli abbonamenti validi in Trentino, Alto Adige e Tirolo per usufruire gratuitamente dei servizi.

Ulteriori informazioni sugli orari sono disponibili sul sito: www.europaregion.info/mobilityday. (ANSA).