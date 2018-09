Incidente in Autobrennero, 10 feriti lievi

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - E' di dieci feriti, fortunatamente tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale, avvenuto questa mattina sull'autostrada del Brennero, in Alto Adige.

Quattro macchine sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena, verso le ore 8, in una galleria a nord di Bolzano. A bordo si trovavano complessivamente 14 persone, anche bambini.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, la Croce bianca con più ambulanze e i vigili del fuoco. I feriti lievi sono stati portati all'ospedale di Bressanone per dei controlli.

Durante l'intervento si sono formate lunghe code. Oggi, a causa del controesodo, il traffico è molto intenso in A22.