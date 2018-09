Gruber, Brennero confine strategico

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - "Il Brennero era un confine strategico tra i due blocchi". Lo afferma a 'Io donna' Lilli Gruber, che in questi giorni presenta 'Inganno', l'ultimo romanzo della trilogia iniziata con 'L'eredità'. Uno dei protagonisti sarà appunto il valico italo-austriaco. "Ho potuto indagare un aspetto interessante della 'questione sudtirolese', ovvero la centralità di quel fazzoletto di terra nella Guerra fredda", racconta la giornalista altoatesina.

"E' interessante ricostruire come l'emergenza terrorismo fu sfruttata per militarizzare la zona e creare un vero e proprio Stato di sicurezza, perché questa ricostruzione ci porta dritti alla strategia della tensione degli anni successivi", prosegue la padrona di casa di "Otto e mezzo".