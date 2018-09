Controesodo con lunghe code in Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - Lunghe code hanno caratterizzato questa giornata di controesodo lungo gran parte del percorso dell'autostrada del Brennero. In direzione sud sono state segnalate code tra Brennero e Vipiteno, come anche a tratti tra Bressanone e Ala/Avio, ovvero per un tratto di 130 chilometri.

In direzione nord non è andata molto meglio con rallentamenti lungo i 110 chilometri che separano Affi da Egna, come anche sul tratto tra Bolzano Nord e Bressanone.

Molti turisti tedeschi, in attesa di un miglioramento della situazione in A22, hanno fatto tappa a Bolzano, affollando die vie del centro storico.