Chiodi capolista Noi per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - L'ex direttore del Tg3 e dei tg regionali della Rai, Ennio Chiodi, è capolista di Noi per l'Alto Adige alle elezioni provinciali del 21 ottobre. La lista ha tra i suoi fondatori il presidente uscente del consiglio provinciale e dissidente Pd Roberto Bizzo, che corre in quarta posizione, dietro al vicesindaco di Brunico Renato Stancher e l'assessore comunale di Ora Luigi Tava. 13 dei 35 candidati sono donne.

Chiodi, che alle politiche del 1996 in Alto Adige fu candidato dell'Ulivo contro Franco Frattini, sottolinea la necessità di un "movimento nuovo che aggrega e non divide".

"Richiede coraggio oggi non essere estremisti e divisivi e di stare al centro. Non avere riferimenti nazionali può essere un bene", ha commentato. Per Chiodi il "Pd è una delusione, una grande speranza mancata, a causa dell'incapacità di leggere la realtà di oggi". Secondo Chiodi, "la Svp governerà con chi sarà in grado di farlo e, se la Lega dovesse uscire forte dalle elezioni, sarà difficile dire no".