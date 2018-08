Trento, pista ciclabile in via S.Martino e stop alle auto

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - Al via lunedì 3 settembre i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto sud di via San Martino, a Trento, sulla base del progetto esecutivo redatto nel settembre 2017 dal servizio Opere di urbanizzazione primaria e approvato dalla Giunta comunale. La spesa prevista è di 160.000 euro.

I lavori dovrebbero durare poco più di tre mesi e comporteranno la chiusura del tratto di via San Martino compreso tra piazza Sanzio e via Torre d'Augusto.

A fine lavori, via San Martino - sottolinea il Comune - sarà trasformata da zona interessata da traffico veicolare a zona con accesso consentito alle sole biciclette e pedoni in entrambi i sensi di marcia.