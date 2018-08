Restauro palazzo Curia Trento, rischio distacchi

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - Iniziati nel maggio scorso, proseguono in piazza Fiera, a Trento, i lavori di restauro delle facciate di palazzo Ceschi, sede dell'Arcidiocesi.

A rendere urgente il restauro, progettato dall'architetto Ivo Fadanelli nel 2011 e condotto d'intesa con l'architetto Fabio Campolongo per la Soprintendenza Beni Culturali - sottolinea la Diocesi - sono state le conferme sull'avanzato stato di degrado delle facciate con il rischio di distacchi degli intonaci, dei materiali lapidei e anche di alcuni elementi prefabbricati in cemento che coronano le facciate.

L'intervento di restauro delle facciate di palazzo Ceschi, dal costo complessivo di 170.000 euro, finanziati in parte con i proventi dell'otto per mille, è stato affidato alla ditta Consorzio Ars di Trento. Dopo il lato est e in parte quello nord, dai primi di settembre i lavori interesseranno il lato su piazza Fiera.