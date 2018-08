Nyt, Dolomiti di bellezza ultraterrena

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - "Per la bellezza ultraterrena delle Dolomiti non servono traduttori". Lo scrive, scherzando sulle tre lingue che si parlato in queste valli, il New York Times in un ampio articolo della serie di reportage di viaggio "36 Hours" (36 ore). Secondo il quotidiano americano, le Dolomiti sono "una delle più belle zone per avventure nella natura, sci, escursionismo, bici, arrampicata e molto altro".

L'articolo parla anche della cucina con le sue radici austriache, ovvero "speck, sauerkraut, knödel e strudel". Il lago di Braies e le Tre Cime di Lavaredo non possono ovviamente mancare, come il museo della montagna di Reinhold Messner, firmato Zaha Hadid a Plan de Corones. In questo un po' faticoso e perciò solo virtuale viaggio in 36 ore il turista vede, mangia e beve molto. Si parte venerdì alle ore 15 e si resta in giro fino alle ore 13 di domenica. Il percorso, un po' a zigzag, prevede anche una tappa al monastero di Novacella e un lancio con il parapendio in val Gardena.