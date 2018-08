Croce Bianca punta su auto elettriche

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Il primo veicolo elettrico della Croce Bianca ha avviato il suo primo trasporto di farmaci e sacche di sangue. "Questo è un contributo per una mobilità ecosostenibile per il nostro futuro e per ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera, un traguardo, che si sono poste non solo la provincia ma anche il comune di Bolzano", afferma il direttore Ivo Bonamico. "Noi partecipiamo a questa iniziativa.

Anche se il nostro parco automezzi di circa 200 veicoli viaggia con carburanti convenzionali, diamo un segnale concreto", aggiunge. Nel traffico cittadino il modello Nissan e-NV 200, con la nuova batteria a 40 kW ha un'autonomia di ca. 230 km. Bonamico al momento esclude l'uso di veicoli elettrici nel soccorso e nel servizio di trasporto infermi: "Alcuni mesi fa in Germania abbiamo ispezionato un'ambulanza con trazione ibrida, ma si tratta ancora di un prototipo non ancora omologato per la produzione in serie".