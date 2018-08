Col. Paolucci, Alto Adige realtà sicura

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - "L'Alto Adige è una realtà sicura, lo confermano i dati nazionali, grazie al lavoro di prevenzione ma anche grazie all'ottimo rapporto dei carabinieri con i cittadini e le istituzioni". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, col. Stefano Paolucci, che dopo tre anni lascia nei prossimi giorni l'Alto Adige.

"E' evidente che dove c'è un grande rispetto per le leggi, c'è meno tolleranza per le devianze", ha aggiunto l'ufficiale che frequenterà l'Istituto Alti Studi della Difesa di Roma, in vista di importanti incarichi. Paolucci ha anche evidenziato l'alto tasso di reati scoperti in Alto Adige. Tra le operazioni più rilevanti durante la sua presenza a Bolzano il colonnello ha citato il ritorno in Italia dei due bambini portati in Libia dal loro padre.

Il nuovo comandate provinciale sarà il col. Cristiano Carenza, attualmente direttore dell'Unita nazionale Europol presso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'interno.