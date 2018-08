Cartolina anni '60 anticipa 'buco' Benko

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - In questi giorni hanno preso il via i lavori preliminari per la realizzazione del Waltherpark di René Benko in via Alto Adige. Nell'ambito degli interventi preparatori viene spostata una linea elettrica interrata dell'autostazione di via Perathoner. I lavori comportano modifiche alla viabilità nella zona. In un secondo momento saranno poi abbattuti la stazione delle autocorriere, come anche l'ex Camera di commercio e altri palazzi. Una cartolina postale degli anni Sessanta 'anticipa', in un certo senso, il maxi cantiere del magnate austriaco. La veduta dal Virgolo mostra infatti ampie zone non edificate tra via Perathoner e via Garibaldi, ad eccezione dell'hotel Alpi e pochi altri fabbricati.