Noci del Bleggio, progetto di valorizzazione

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Si è svolto oggi a Trento il convegno sulle attività di ricerca per la valorizzazione della noce organizzato dalla Fondazione Edmund Mach, che ha visto intervenire i massimi esperti a livello internazionale, accanto ai produttori del Bleggio superiore e del Veneto. È stato presentato il progetto 'NoBle' per la caratterizzazione e valorizzazione della noce del Bleggio, coordinato dalla Fondazione Mach e finanziato da Fondazione Caritro.

Le analisi genetiche e isotopiche condotte nei laboratori di San Michele descriveranno il profilo genetico e l'origine geografica per arrivare ad una sorta di 'carta d'identità'. Vi sarà anche la caratterizzazione dei composti nutrizionali per valutarne il profilo salutistico, inclusa la percezione del consumatore. Il tutto - sottolinea Fem - "in un'ottica di promozione alla luce dei dati che indicano come il consumo di frutta secca sia in forte aumento e vedono l'Italia e, in generale, tutta l'Europa, importare grosse quantità soprattutto da California e Cile".