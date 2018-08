Festival delle Resistenze su periferie e territori

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - "Fuori dal centro. Il futuro da altri punti di vista" è il tema del Festival delle Resistenze Contemporanee 2018, in programma a Trento, in piazza Battisti, tra il 14 e il 16 settembre. Vi parteciperanno personaggi della cultura, del giornalismo e dell'arte. Tra gli ospiti i giornalisti Gad Lerner e Tiziana Ferrario e il cantautore Motta.

L'attenzione della manifestazione, viene posta quest'anno sui territori, "luoghi fisici da osservare come interessanti e vitali spazi di innovazione ai bordi delle città o - come nel caso della morfologia del Trentino - tra montagne e vallate, ma anche, più ampiamente, zone di pensiero in cui è possibile aprire la riflessione sul concetto di marginalità". Il tema sarà approfondito con incontri, panel e tavole rotonde.

Il festival è organizzato dalla Piattaforma delle Resistenze con il sostegno e la collaborazione degli Uffici Politiche giovanili delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.