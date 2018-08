Elezioni: in Trentino novità preferenze di genere

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Alle elezioni provinciali del 21 ottobre in Trentino, l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per l'elezione del Consiglio provinciale. Se esprime due voti, questi devono essere diretti a candidati di genere diverso della stessa lista; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Lo ricorda la Provincia.

Il voto si esprime in uno dei modi seguenti: barrando il simbolo della lista prescelta (il voto va alla lista e al candidato presidente), barrando il nome del candidato presidente (il voto va al candidato presidente), barrando sia il simbolo della lista prescelta sia il nome del candidato presidente collegato alla medesima lista (il voto va al candidato presidente e alla lista).