Cavit 'migliore cantina cooperativa d'Italia 2018'

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Cavit è stata riconosciuta come "Migliore Cantina Cooperativa d'Italia 2018" dalla rivista enologica tedesca Weinwirtschaft. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Deidesheim in Germania.

La testata di settore tedesca ha effettuato una comparazione qualitativa su una selezione di vini delle più importanti cooperative e cantine sociali italiane, assegnando a Cavit il punteggio totale massimo, 443. Con una media di 88,6 punti, i vini premiati sono tre bianchi e due rossi: Pinot Grigio, Chardonnay e Merlot della linea Bottega Vinai, i Trentini Superiori Doc ultimi nati Brusafer Pinot Nero e Rulendis Pinot Grigio e il Vino Santo Arèle 2001 che, in particolare, ha raggiunto il punteggio più alto del concorso (94 punti).