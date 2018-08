Biancofiore, Frattini non è candidato

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - "Smentisco categoricamente che sia Frattini l'ex ministro che ho intenzione di candidare per evidenziare l'incostituzionalità palese della legge elettorale per le imminenti elezioni in Alto Adige e Trentino". Lo afferma la coordinatrice locale di Forza Italia Michaela Biancofiore.

"Mai fatto il suo nome e chiunque lo faccia fa un abuso arbitrario. Frattini è tornato alla sua professione di consigliere di Stato , presidente di sezione e il suo nome non deve essere tirato in ballo , specie senza alcun preventivo scambio di informazioni con la sottoscritta. Per altro , il Consiglio di Stato sarà probabilmente interessato proprio del ricorso che intenterò. L'ex ministro che ho in testa non è attualmente parlamentare e sto attendendo il suo placet definitivo prima di comunicarne il nome alla stampa", conclude Biancofiore.