Alto Adige,Melandri riceve Grande Ordine

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - La scrittrice Francesca Melandri riceve il Grande Ordine di Merito della Provincia di Bolzano. Il 5 settembre, a 62 anni di distanza dalla firma dell'Accordo di Parigi, si celebra in Alto Adige la Giornata dell'autonomia.

L'onorificenza è destinata a personalità residenti fuori provincia ma che hanno contribuito allo sviluppo dell'Alto Adige. Il rapporto di Melandri con l'Alto Adige risulta essere particolarmente solido, si legge in una nota. Nel 2010, infatti, la Melandri ha pubblicato il romanzo "Eva dorme", ambientato proprio nell'Alto Adige degli anni '60 e '70 e che racconta. Da 15 anni Francesca Melandri trascorre parecchio tempo in Alto Adige, e "nel suo romanzo ha saputo approfondire con uno sguardo esterno e talvolta anche critico la difficile realtà locale di quegli anni, dando un contributo importante alla comprensione di una terra 'complessa' al di fuori dei confini provinciali".

Gli altri insigniti sono l'ex presidente Fuev Hans Heinrich Hansen e il diplomatico austriaco Helmut Tichy.