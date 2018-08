Vaccini: in Trentino 500 bambini di materne non in regola

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - In vista dell'inizio dell'anno scolastico 2018-19 delle scuole dell'infanzia trentine fissato per lunedì 3 settembre, sono 500 i bambini iscritti che non sono ancora in regola con gli obblighi vaccinali. In totale i bambini iscritti sono 14.429: 9.017 frequenteranno le scuole equiparate e 5.412 le scuole provinciali.

Lo rende noto la Provincia di Trento precisando che il Dipartimento della conoscenza ha inviato a tutte le scuole una lettera che invita a ricordare ai genitori l'obbligo vaccinale e che permane sempre la possibilità per le famiglie di rivolgersi all'Azienda sanitaria per l'effettuazione delle vaccinazioni previste. Le iscrizioni, rispetto allo scorso anno, evidenziano una flessione del 4%, decremento che si registra anche sul numero complessivo delle preiscrizioni (500) presentate dalle famiglie per l'ingresso anticipato a gennaio 2019 dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2016. Rimane stabile il numero delle scuole, 267: 113 sono le scuole provinciali e 154 quelle equiparate.