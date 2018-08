Sportello bancomat assaltato a Cavedago

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Colpo la scorsa notte alla Cassa Rurale di Cavedago, in val di Non. I malviventi hanno assaltato lo sportello facendolo saltare con l'esplosivo. Ingenti i danni all'intera filiale.

Scattato l'allarme, i carabinieri di Cles si sono recati sul posto per avviare le indagini. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino.