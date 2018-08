Questore D'Ambrosio, al servizio dei cittadini

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - "Spero di essere riuscito a dare il mio contributo in questi anni passati a Trento. Lascio il testimone al mio successore che sarà qui dall'1 settembre. Io ho cercato di impostare il mio lavoro cercando di dare un servizio alla cittadinanza della provincia".

Il questore Massimo D'Ambrosio andrà in pensione il prossimo primo settembre e lascerà il suo incarico dopo circa 3 anni da capo della questura di Trento e 45 anni di lavoro trascorsi nella pubblica amministrazione. Oggi ha tracciato un bilancio del suo mandato: contrasto alla droga, gestione dei fenomeni legati all'immigrazione e dell'ordine pubblico ne sono stati i principali tratti distintivi. Per quanto riguarda gli stupefacenti, ha ricordato il questore uscente, vi è stato un consistente aumento di denunce e sequestri nel 2017, il 37,17% in più rispetto al 2016: 524 interventi in tutta la regione, di cui il 55,92% effettuati in provincia di Trento.