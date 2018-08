In 250 al 100/o pellegrinaggio trentino a Lourdes

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Guidati dall'arcivescovo Lauro Tisi, 250 fedeli trentini raggiungeranno il santuario mariano di Lourdes per il 100/o pellegrinaggio diocesano dal 31 agosto al 3 settembre.

Anche l'organizzazione di questo appuntamento d'inizio settembre, così come di tutti i 99 viaggi precedenti a Lourdes promossi direttamente dalla Chiesa locale, è affidata ad "Ospitalità Tridentina".

Tra i pellegrini ci saranno 50 ammalati, 70 volontari fra dame e barellieri, una decina di medici e infermieri impegnati nell'assistenza e sette preti. In pellegrinaggio a Lourdes anche una ventina di giovani delle parrocchie trentine, a disposizione per l'aiuto agli ammalati in carrozzina e la distribuzione dei pasti nella mensa comune.

"Volentieri sarò ancora pellegrino a Lourdes in questa edizione centenaria per la nostra Diocesi, perché sono giorni in cui si impara il gusto di una vita che non si misura sulle performance dell'efficienza e della competizione", afferma commenta l'arcivescovo Tisi.