Imprese: in Trentino aumentano fatturato e occupazione

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Da aprile a giugno 2018 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese del Trentino è aumentato del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e si registra un incremento dell'occupazione (+2,4%).

Lo dice uno studio della Camera di Commercio di Trento sulla congiuntura del secondo trimestre 2018.

I settori che evidenziano le maggiori variazioni del fatturato in termini percentuali sono l'estrattivo (26,8%) e le costruzioni (+16,2%). Cresce la domanda interna, in particolare si riscontra un ulteriore rafforzamento della domanda locale, che aumenta su base annua del 7,6%, mentre, pur mantenendo una dinamica favorevole (+3,8%), rallenta leggermente la domanda nazionale. Le esportazioni continuano a mostrare un andamento positivo (+4,8%). Il fatturato i rafforza decisamente solo tra le imprese di media e grande dimensione.

Anche i dati sull'occupazione registrano una crescita sostenuta (+2,4%) per il secondo trimestre consecutivo.