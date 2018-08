Ferrovie, variante della val di Riga

(ANSA) - BOLZANO, 29 AGO - Presentati nel corso di una serata informativa a Sciaves i progetti per le nuove stazioni di Sciaves e Varna e per la variante della val di Riga. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i grandi progetti infrastrutturali previsti nel circondario e i miglioramenti del cadenzamento dell'orario ferroviario che prevedrà treni ogni mezzora e, ogni 15 minuti nelle ore di punta, in modo da rendere il trasporto su rotaia ancora più attrattivo. Tra le opere in programma che interessano direttamente la zona vi sono la variante della val di Riga e il tunnel del Brennero, nonché le nuove stazioni di Varna e Sciaves. Variante della val di Riga La bretella ferroviaria di 3,5 km. che collegherà Sciaves e la linea del Brennero connettendola direttamente con quella della Val Pusteria evitando il cambio di treno a Fortezza, consentirà di potenziare strategicamente l'utilizzo del treno risparmiando 15 minuti nel tempo di percorrenza. Secondo uno studio l'incremento previsto sarà di circa 750.000 persone.