Alpinista muore precipitando da Sass Pordoi

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Un alpinista di 52 anni è morto questo pomeriggio precipitando dal Sass Pordoi, in alta val di Fassa, mentre era impegnato in un'ascesa in cordata.

L'allarme è stato lanciato dal compagno di scalata. Vano l'intervento dei soccorritori intervenuti con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che hanno recuperato il corpo senza vita dell'alpinista, italiano, secondo le prime notizie. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.