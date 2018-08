Us Open, Seppi vola al secondo turno

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Lunedi notte è iniziata con una vittoria l'avventura di Andreas Seppi negli US Open. Il 34enne di Caldaro ha approfittato nel suo match d'esordio contro Sam Querrey del ritiro dello statunitense, quando era in vantaggio, dopo quasi due ore di gioco, per 6:7, 6:4, 6:2 e 2:1. Al secondo turno Seppi trova la testa di serie numero 28 del tabellone, il canadese Denis Shapovalov.

Seppi la scorsa notte ha disputato contro Querrey il suo 55 Slam, il 15 di fila a Flushing Meadows. Il 30enne di San Francisco, l'anno scoro nei quarti di finale a New York, è attualmente il numero 35 del mondo, Seppi il numero 51.

L'azzurro era perciò l'outsider in questo match, anche se nei confronti diretti contro Querrey era in vantaggio per 5:2 vittore. Seppi inoltre è venuto a New York con pochi incontri nelle gambe, avendo giocato da Wimbeldon solo due partite, entrambe la scorsa settimana a Winston Salem. Nonostante tutto Seppi è però riuscito a battere Querrey.