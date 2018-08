Rossi, grazie a opposizione e maggioranza

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Intervenuto in Consiglio provinciale all'ultima seduta prima della fine della legislatura, il presidente della Giunta Ugo Rossi ha espresso "un sentito ringraziamento a coloro che hanno accompagnato il difficile e tortuoso cammino della legislatura, con grandissimo senso di responsabilità e la capacità di assicurare all'autonomia trentina un presidio tecnico, giuridico di supporto alle decisioni politiche di altissima qualità".

Rossi ha fatto "un ringraziamento politico" alle opposizioni, "per un confronto a volte acceso però sempre franco che non ha impedito di riuscire talvolta a trovare delle soluzioni condivise e migliorative". Il secondo ringraziamento alla maggioranza "che è stata mediaticamente molto variegata ma molto solida nel supportare i provvedimenti di qualità e sostenere gli obiettivi raggiunti, per un Trentino migliore di di 5 anni fa".

Il terzo ringraziamento ai colleghi di Giunta, "impegnati, coerenti, pur con dei distinguo, che hanno permesso di raggiungere i risultati ottenuti".