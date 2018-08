Per Val Martello 3,7 mln di investimenti

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Fibra ottica, depurazione acque, condutture antincendio. 3,7 milioni di investimenti in alta val Martello, interventi per contrastare il rischio spopolamento. L'alta val Martello rappresenta una delle zone altoatesine maggiormente a rischio spopolamento in virtù della sua distanza dalle principali aree urbane e dello sviluppo turistico. Per questo motivo la Giunta provinciale, già nello scorso mese di settembre, aveva varato un pacchetto di misure hanno avuto seguito con il via libera alle opere da realizzare, alla fase di progettazione e allo stanziamento dei fondi, come ha spiegato il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher.

Tra le opere approvate spicca la realizzazione di una linea elettrica, nonché dell'infrastruttura in fibra ottica, tra la diga di Gioveretto e il rifugio Nino Corsi. Nuovi impianti di depurazione presso gli hotel Bellavista e Zum See, via libera anche alla realizzazione di due condutture antincendio, tra l'altro partirà dal bacino di raccolta del rio Madriccio.