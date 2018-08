Festival Transart torna in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Dal 6 al 30 settembre fa il suo ritorno in Alto Adige il festival di cultura contemporanea Transart. Fabbriche e chiese, parchi tecnologici e fortezze austriache, laghi e centri per la raccolta differenziata, serre, musei di storia locale, castelli: è un viaggio che unisce in un unico racconto i luoghi più imprevedibili dell'Alto Adige, invitando il pubblico a sfidare i propri limiti per provare ancora, di fronte al contemporaneo, un senso autentico di meraviglia.

Fra le iniziative di Transart di quest'anno: concerti amplificati da piccoli droni, chef e musicisti fianco a fianco per comporre un'unica orchestra, classici della letteratura riletti in chiave elettro-beat, mondi paralleli di luci e suono, notti di stelle e flamenco, dj-set iperbolici, concerti per voce in riva a un lago nero o per campanacci nei pascoli sfiorati dal sole dell'autunno altoatesino. La diciottesima edizione del festival si apre il 6 settembre con una prima assoluta su un giardino di opere d'arte.