Ciclismo: Gimondi alla partenza di Dolomites Gran Fondo

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Ci sarà anche Felice Gimondi a Madonna di Campiglio, come ospite d'onore, domenica 2 settembre alla partenza (ore 8.30) della prima edizione della Top Dolomites Gran Fondo di ciclismo, dalle Dolomiti di Brenta al lago di Garda. Alla vigilia della competizione - informano gli organizzatori - saranno presenti anche i campioni di casa Francesco Moser e Gilberto Simoni.

Nei due giorni precedenti, in attesa della gara, previste varie iniziative come la pedalata dedicata a Marco Pantani (venerdì 31 da piazza San Giacomo a Pinzolo con arrivo in piazza Sissi a Madonna di Campiglio). Altro appuntamento, dal sapore antico, la Top Dolomites Vintage, declinazione storica della gara maggiore con la testimonial Bianchi World Ambassador Norma Gimondi che partirà domenica 2, alle 8.15, da piazza Sissi per affrontare un percorso alle biciclette vintage o storiche.