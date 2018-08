Amministrative: Patt sostiene Rossi presidente

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Il Patt affronterà le prossime elezioni provinciali sostenendo il presidente autonomista in carica Ugo Rossi. Lo ha deciso il consiglio del partito a sostegno della proposta del segretario politico, Franco Panizza.

Panizza, già assessore provinciale all'Istruzione, ha richiamato gli autonomisti alla "coerenza del proprio percorso e all'orgoglio dei tanti positivi risultati ottenuti in questa legislatura". "In questi cinque anni di governo autonomista - ha affermato Panizza - ho visto intensificarsi i rapporti con i nostri amici della Svp, ho visto inoltre una Provincia ben amministrata e che ha avuto il coraggio di fare scelte lungimiranti. Queste sono le cose che dobbiamo spiegare ai trentini". "Gli autonomisti - ha concluso Panizza - sono oggi l'unica seria alternativa ai partiti nazionali".