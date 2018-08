A Rovereto consulenza micologica gratuita

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Anche quest'anno, a Rovereto, sarà attivato il punto di consulenza micologica grazie alla collaborazione del Gruppo micologico 'G. Barbacovi' e del Servizio di custodia forestale 'Alta Vallagarina'.

Il servizio - informa il Comune - sarà attivo gratuitamente a partire dal 3 settembre fino al 29 ottobre, ogni lunedì dalle ore 8 alle ore 10, presso la sede municipale in piazza Podestà 11.

Inoltre è prevista una mostra micologica, organizzata dal Gruppo micologico 'Barbacovi', che sarà inaugurata nella sala espositiva "Iras Baldessari" in via Portici 25 il giorno 29 settembre, alle ore 18, e che rimarrà aperta il giorno successivo domenica 30 settembre dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.