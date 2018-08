Studio su terreni adatti a viticoltura

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Ogni anno in Alto Adige vengono distribuite concessioni per piantare nuove vigne su una superficie pari solamente all'1 per cento dell'area già coltivata a vite. Ogni anno, complici anche il riscaldamento climatico, le richieste riguardano terreni a quote sempre più alte. In un progetto coordinato dal Centro di Sperimentazione Laimburg, ecologi e biologi di Eurac Research stanno elaborando un catasto delle vigne che mostri sulla base di dati scientifici quali zone siano più adeguate.

Questo catasto supporterà gli amministratori nelle loro scelte, affinando gli strumenti ora in uso. I ricercatori raccolgono dati climatici e statistiche delle cantine consorziali su quantità e qualità delle vendemmie degli ultimi vent'anni e analizzano diversi fattori tra cui il potenziale di radiazione solare e la cosiddetta 'somma termica', cioè la differenza tra la temperatura media giornaliera e quella minima per la crescita della vite.