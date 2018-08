Studio, serve corso pronto soccorso anti suicidio

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Un piano di prevenzione dei suicidi, maggiori offerte formative ed educative nel campo, il miglioramento del lavoro di rete, l'introduzione di un corso di pronto soccorso psicologico e la creazione di un apposito sito web. Sono queste le indicazioni della Rete di prevenzione del suicidio, sulla base della tesi di Master di Anna Durnwalder, laureata alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Innsbruck.

I rappresentanti della rete si sono soffermati sulle misure che ritengono ancora necessarie implementare per ridurre a lungo termine il tasso di suicidi, soprattutto tra i giovani. I fattori di rischio più frequentemente sono la mancanza di un rapporto stabile genitori-figli, eventi critici della vita, pressioni a scuola, richieste eccessive, bullismo e malattie psichiche. Spesso non è una sola singola causa a provocare un suicidio giovanile, le cause sono infatti molteplici. "Un suicidio viene spesso provocato da diversi fattori", spiega Anna Durnwalder.