Passante rapinato per strada a Trento, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Deve rispondere di rapina un cittadino di origine rumena di 56 anni arrestato dalla polizia perché accusato di aver tentato di sottrarre con la forza ad un uomo, per strada a Trento, una borsa contenente documenti, smartphone e denaro. Tentativo cui ha tentato di resistere il passante e reso vano dal tempestivo arrivo della volante.

La vittima dell'aggressione, al termine della colluttazione, è stato medicato per varie ferite ed ecchimosi. L'aggressore, dopo aver cercato di opporsi alla cattura da parte dei poliziotti intervenuti, è stato tratto in arresto per il reato di rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova in carcere a Spini di Gardolo a disposizione dell'autorità giudiziaria.