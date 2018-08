Orso catturato in val Rendena e munito di radiocollare

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Un altro esemplare di orso, un giovane maschio del peso di 129 kg, è stato catturato in val Rendena, in Trentino, munito di radiocollare e infine liberato.

Si tratta probabilmente - informa la Provincia - del plantigrado che ha provocato nel corso dell'estate alcuni danni alle malghe della valle.

La cattura è avvenuta da parte dei forestali trentini, con l'aiuto dei veterinari dell'Azienda sanitaria, sui versanti in destra Sarca nel comune di Porte di Rendena, nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'orso attualmente condotte nella bassa val Rendena per controllare gli esemplari più dannosi o confidenti. L'orso è stato catturato grazie all'utilizzo di una trappola a tubo.