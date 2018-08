Allevatrice di colore, 'minacce razziste da vicino di casa'

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - I carabinieri di Borgo Valsugana indagano per fare luce su un presunto episodio a sfondo razzista compiuto ai danni di un'allevatrice di colore che ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita da un vicino di casa.

La donna, titolare di un'azienda agricola in val dei Mocheni, ha raccontato di essere stata avvicinata dall'uomo che abita non lontano dalla stalla da lei acquistata un anno fa e di essere stata aggredita alle spalle mentre era sola e stava pulendo la mungitrice. "Ti uccido, te ne devi andare brutta negra, questo non è il tuo posto", avrebbe detto l'uomo. La donna racconta di essere stata presa per il collo e di essere riuscita a colpire l'aggressore all'inguine prima di scappare. Già nei mesi scorsi l'uomo avrebbe dato alcuni segnali di intolleranza nei confronti suoi, del suo dipendente e di un richiedente asilo che lavora in azienda come tirocinante. Dell'episodio è stata informata la Procura di Trento, mentre i carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti.