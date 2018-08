Salvini,Trento presto libera da sinistra

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Useranno qualche magistrato politicizzato, la Borsa, i giornali ma se il popolo italiano e' con noi non arriveranno da nessuna parte. Vi chiedo di stare con noi. Adoro il Trentino e la sua gente; il 21 ottobre aspettiamo che anche il Trentino si liberi dalla sinistra e dal malaffare".

Così Matteo Salvini ad un comizio a Pinzolo. "Faremo tanti errori ma non il più grande errore che ha fatto Renzi: montarsi la testa e perdere il contatto con gli italiani.

In pochi anni tante cose sono cambiate", dice il ministro dell'Interno alla festa della Lega trentina. "Nei piani alti non abbiamo solo amici ma per fortuna ci siete voi, grazie a voi, non grazie ai giornaloni", afferma.