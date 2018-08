Persona investita da treno a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Una persona è stata investita da un treno della linea del Brennero tra Mori e Rovereto. L'incidente è avvenuto verso le ore 14.30 a circa 300 metri prima della stazione di Rovereto. Il treno proveniva da Verona. La dinamica non è ancora chiara. La Polizia è sul posto per i rilievi. La linea del Brennero è stata interrotta per due ore. La circolazione dei treni ha ripreso poi regolarmente.