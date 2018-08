Elezione di Papa Luciani 40 anni fa

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - L'arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione della commemorazione dei 40 anni dall'elezione a Papa di Albino Luciani, con il nome di Giovanni Paolo I., ha presieduto la s. Messa a Canale d'Agordo, paese natale di Luciani, in provincia di Belluno. Un pontificato di soli 33 giorni per il "papa del sorriso", che, a detta di monsignor Tisi, ha "frequentato la Parola di Gesù raccontandola con linguaggio nuovo, concreto, immediato".

Monsignor Tisi, nella sua omelia, ha esaltato tra l'altro l'umiltà di papa Luciani, intesa come "habitat naturale di Dio" e "figlia dello stupore della meraviglia davanti alla vita".