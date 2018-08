'Uva e dintorni' ad Avio fra enogastronomia e cultura

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Presentata oggi la 18/a edizione di 'Uva e dintorni', kermesse enogastronomica e culturale in programma ad Avio da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre.

La organizza l'omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Avio e con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell'ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Tra gli appuntamenti più attesi, domenica 2 il 16/o Palio nazionale delle Botti tra le Città del Vino, con 12 squadre in gara.

"E' una tre giorni - ha sottolineato il sindaco Federico Secchi, studiata per trasportare l'ospite in un passato medioevale, molto sentito dalla comunità e ben rappresentato dal Castello di Sabbionara, dalla Casa del Vicario del 1411, oggi visitabile grazie al piccolo museo realizzato al suo interno, e dalla pieve romanica. E un'occasione per assistere a spettacoli davvero coinvolgenti e per partecipare a momenti di approfondimento legati al tema vino".