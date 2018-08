Sequestrate magliette 'CR7' contraffatte

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - Settanta magliette contraffatte della Juventus riferite al fuoriclasse Cristiano Ronaldo (nr. 7) sono state scoperte e sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bolzano nei mercati settimanali di Laives e Merano. Due persone, un afgano di 25 anni e un senegalese di 51, sono state denunciate per il reato di contraffazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Durante controlli al mercato settimanale di Laives, in Bassa Atesina, i finanzieri hanno controllato la bancarella del giovane afgano e hanno scoperto diverse magliette di Ronaldo contraffatte, mentre nell'ambito di controlli a quello di Merano è stata individuata la merce contraffatta in vendita sulla bancarella dell'ambulante senegalese. Le 70 magliette del calciatore portoghese sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti per ricostruire la filiera di produzione.