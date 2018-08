Gasparri, possiamo vincere in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - "Siamo molto lieti che la coalizione di centrodestra per le elezioni provinciali di Trento di ottobre si sia allargata, come Forza Italia auspicava, a diverse formazioni civiche. Il fallimento dell'amministrazione uscente e le rotture che si stanno registrando a sinistra rendono possibile una storica affermazione del centrodestra in Trentino". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, presidente del Comitato per le elezioni regionali di Fi. "Sarebbe peraltro auspicabile, come sostengono i nostri dirigenti locali che a Bolzano i partiti del centrodestra, Fi, Lega e FdI, si presentassero con una lista unitaria, in coerenza con la convinta scelta di voler difendere le ragioni della popolazione di lingua italiana. Una lista unitaria avrebbe più possibilità di successo e potrebbe positivamente condizionare i potentati locali per tutelare maggiormente la componente di lingua italiana. Del resto, la Svp non mi pare abbia risposto in maniera generosa alle aperture venute nei suoi confronti da parte della Lega".