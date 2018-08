Turismo trentino, al via campagna promozionale per l'autunno

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Messa a punto da Trentino Marketing la campagna di comunicazione turistica per l'autunno 2018.

Lo spettacolo della natura con i colori del fogliame e i bramiti dei cervi, le escursioni in montagna e il relax sui laghi, il mondo delle produzioni con le feste dei raccolti e gli eventi che salutano il rientro degli animali dagli alpeggi, castelli ancora visitabili, festival, musei e nuove mostre nei poli di Mart e Muse: questi i temi della campagna con proposte create insieme ad Apt di ambito e Consorzi. La campagna - annuncia Trentino Marketing - sarà internazionale, multicanale e con una forte integrazione tra i diversi strumenti online e offline. Nel periodo settembre-ottobre, dal 2012 al 2017 è cresciuto del 21,5% nelle presenze e del 28,1% negli arrivi. A crescere, in particolare, sono stati gli ospiti stranieri (+31,2%) con una netta prevalenza del mercato tedesco (62,1% del totale estero). Le destinazioni preferite vedono ai primi posti le città, seguite dai laghi e quindi la montagna.